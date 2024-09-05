Во Фрунзенском районе установят памятник хирургу Федорову

В Федоровском сквере у метро "Дунайская" установят памятник хирургу Святославу Федорову, сообщил 4 сентября телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на главу Фрунзенского района Константина Серова.

Чиновник отметил, что они хотят сделать Федоровский сквер доступным для всех, включая слабовидящих людей. "Специалисты-офтальмологи помогут нам создать комфортное пространство, где каждый сможет наслаждаться красотой природы", — сказал он.

Работы по благоустройству сквера планируется закончить в 2025 году. Ожидается, что в зеленой зоне появятся амфитеатр, спортивные и детские площадки, количество деревьев должно увеличиться.

Святослав Федоров родился в 1927 году. Большую часть своей жизни он посвятил медицине. Федоров впервые разработал операцию по лечению глаукомы, проводил по своей методике операции по лечению близорукости. Он также занимался политикой, с 1989 по 1991 год был народным депутатом. В 1996 году выдвигался на пост президента России, занял тогда шестое место, набрав 0,92% голосов.

Изображение проекта благоустройства с сайта Смольного