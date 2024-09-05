Правнук Достоевского скончался на 80-м году жизни

Дмитрий Достоевский, правнук писателя Федора Михайловича Достоевского, скончался в Петербурге на 80-м году жизни. Соответствующая запись 4 сентября появилась на его странице во "Вконтакте".

"Дорогие друзья, друзья друзей и подписчики Дмитрия Андреевича! Сегодня не стало нашего дедушки. Помолитесь о рабе божьем Дмитрии", — говорится в сообщении.

Дмитрий Достоевский родился в 1945 году. Он сохранял наследие прадеда, неоднократно участвовал в конференциях, посвященных творчеству Достоевского. Правнук писателя снимался в кино и водил трамваи, ему нравилось наблюдать за жизнью Петербурга.

Также Дмитрий Достоевский активно вел свои социальные сети. В них он рассказывал о своей жизни. Во "Вконтакте" у него более 9 тысяч друзей.

Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"