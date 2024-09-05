Путин рассказал о транспортном коридоре Петербург-Владивосток

Внутренний туризм в России будет развиваться еще сильнее после строительства единого транспортного коридора, который в том числе будет проходить от Петербурга до Владивостока, написало 5 сентября ТАСС со ссылкой на слова президента России Владимира Путина.

По словам президента, единый транспортный коридор позволит увеличить объем грузоперевозок, а также благодаря нему повысится качество автомобильного сообщения. "Когда современная дорога достигнет Владивостока, автотранспортный коридор будет насчитывать более 10 тысяч км, включая подъезды к пунктам пропуска через государственную границу России", — сказал он.

В конце декабря 2023 года открылась магистраль от Москвы до Казани. В конце 2024 дорога продлится до Екатеринбурга и потом до Тюмени. Планируется, что затем автомобилисты по единому транспортному маршруту смогут доехать до Омска, Новосибирска и Кемерово.

Фото с сайта Кремля