Памфилова заявила о поддержке многодневного голосования избирателями

Российские избиратели продолжают поддерживать возможность голосования в течение нескольких дней, а не одного, заявила 5 сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова. Утверждение прозвучало в ходе доклада на открытии информационного центра ЦИК.

"Сколько мы выслушали гадостей в свой адрес, а избиратель оказался бодрым. Он как нас поддержал с самого начала, с 2020 года, так и поддерживает", — приводит слова Памфиловой ТАСС.

По мнению председателя ЦИК, многодневное голосование удобнее для избирателей, поскольку не навязывает время участия в процедуре. При этом Центризбирком не навязывает подобный вариант избирательным комиссиям, те сами принимают решения о его использовании, высказалась спикер.

По мнению Памфиловой, российская избирательная система "уникальна" и не имеет аналогов в мире. В то же время стандарты проведения выборов будут совершенствоваться и в дальнейшем, следует из ее слов. "Мы параллельно продолжаем развивать, совершенствовать эти механизмы и стандарты, работая на будущее и перспективу", — отметила глава ЦИК.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру