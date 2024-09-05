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Новости 15:21

Беглов провел для Матвиенко экскурсию по выставке "Мой Петербург"

фото ЗакС политика Беглов провел для Матвиенко экскурсию по выставке "Мой Петербург"

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу со спикером Совета Федерации и почетным гражданином города Валентиной Матвиенко, об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

В Петербурге Беглов провел для Матвиенко экскурсию по выставке "Мой Петербург" в историческом парке "Россия – моя история", а также рассказал о городских проектах.

"Город развивается масштабно, быстрыми темпами. Реализуются мега-проекты, необходимые всей стране. Экономика Петербурга уверенно растет, ликвидирован дефицит социальных объектов", – сказал градоначальник.

Сама Матвиенко выставку похвалила, назвав ее содержательной. Она отметила, что каждый петербуржец должен обязательно ее посетить.

Губернатор города подчеркнул, что Валентина Матвиенко – истинный патриот города, который никогда не оставляет его без внимания.

Фото: пресс-служба Смольного


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Матвиенко Валентина Ивановна




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