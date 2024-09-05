Губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу со спикером Совета Федерации и почетным гражданином города Валентиной Матвиенко, об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

В Петербурге Беглов провел для Матвиенко экскурсию по выставке "Мой Петербург" в историческом парке "Россия – моя история", а также рассказал о городских проектах.

"Город развивается масштабно, быстрыми темпами. Реализуются мега-проекты, необходимые всей стране. Экономика Петербурга уверенно растет, ликвидирован дефицит социальных объектов", – сказал градоначальник.

Сама Матвиенко выставку похвалила, назвав ее содержательной. Она отметила, что каждый петербуржец должен обязательно ее посетить.

Губернатор города подчеркнул, что Валентина Матвиенко – истинный патриот города, который никогда не оставляет его без внимания.

Фото: пресс-служба Смольного