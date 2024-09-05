Центру оказания помощи редким видам морских млекопитающих исполняется 10 лет

В четверг, 5 сентября, Центру оказания помощи редким видам морских млекопитающих, который находится на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", исполняется десять лет, об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Центр занимается сохранением краснокнижных млекопитающих, например, балтийских нерп и тюленей, ладожской нерпы и так далее. Фонд друзей балтийской нерпы создали Вячеслав Алексеев и Елена Андреевская.

В комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга рассказали, что благодаря поддержке фонда специалисты смогли организовать систематический авиаучет численности млекопитающих.

В честь юбилея Центра в Петербурге раздался полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости.

Фото: Фонд друзей балтийской нерпы