ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:47

Центру оказания помощи редким видам морских млекопитающих исполняется 10 лет

фото ЗакС политика Центру оказания помощи редким видам морских млекопитающих исполняется 10 лет

В четверг, 5 сентября, Центру оказания помощи редким видам морских млекопитающих, который находится на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", исполняется десять лет, об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Центр занимается сохранением краснокнижных млекопитающих, например, балтийских нерп и тюленей, ладожской нерпы и так далее. Фонд друзей балтийской нерпы создали Вячеслав Алексеев и Елена Андреевская.

В комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга рассказали, что благодаря поддержке фонда специалисты смогли организовать систематический авиаучет численности млекопитающих.

В честь юбилея Центра в Петербурге раздался полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости.

Фото: Фонд друзей балтийской нерпы


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости5 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама