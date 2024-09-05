На Кораблестроителей начали финальный этап реконструкции теплосетей

В Василеостровском районе Петербурга начали завершать реконструкцию сетей на улице Кораблестроителей, об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Работы проводит АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Сейчас ремонт находится на завершающем этапе. Специалистам осталось обновить 1 682 метра тепловых сетей от Новосмоленской набережной до перекрестка Наличной и Уральской.

Уточняется, что жители ближайших зданий при этом будут получать тепло и горячую воду в штатном режиме. Предполагается, что реализация проекта повысит надежность теплоснабжения 76 зданий.

В общей сложности за пять лет АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" планирует заменить 75 километров трубопроводов.

Фото: ЗАКС.Ру