В Центре общественного наблюдения за выборами заявили о готовности к работе

В Петербурге заявили о полной готовности к работе Центра общественного наблюдения за выборами, об этом 5 сентября пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Наблюдатели и волонтеры будут дистанционно контролировать процесс проведения выборов через камеры видеонаблюдения, которые установят на всех участках в городе.

Среди волонтеров есть горожане, которые будут следить за легитимностью выборов не первый раз. Также в этом году за процессом будут смотреть участники спецоперации.

"Центр общественного наблюдения откроется 6 сентября в 8 утра, с открытием избирательных участков, и будет работать круглосуточно, непрерывно, более трёх суток подряд до окончания подсчёта голосов", – сказала Ирина Соколова, председатель Общественной палаты Петербурга.

Голосование пройдёт с 6 по 8 сентября. В эти дни петербуржцы будут также выбирать депутатов местных советов и депутата Заксобрания по 18-му округу.

Фото: ЗАКС.Ру