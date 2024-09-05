В Петербурге наземный транспорт во время выборов будет работать в усиленном режиме

В дни проведения выборов в Петербурге городской наземный общественный транспорт будет работать в усиленном режиме, об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Как рассказали в комитете по транспорту Петербурга, наземный транспорт в пятницу, 6 сентября, будет работать по графику будних дней, а 7 и 8 сентября 325 маршрутов будут ходить как в будни, а 229 – как в выходные.

Также отмечается, что дополнительно на дороги выпустят 150 единиц транспорта, в день будет выполнено больше 2,2 тысячи рейсов.

Петербургский метрополитен и пригородные электропоезда будут работать согласно своим штатным графикам. В пятницу, 6 сентября, – как в будни, а 7 и 8 сентября – как в выходные дни.

Фото: ЗАКС.Ру