Стали известны доходы кандидатов на довыборы в ЗакС

Больше всех за 2023 год среди кандидатов в депутаты Законодательного собрания по 18-му округу заработал представитель "Единой России" Александр Малькевич, следует из информационного плаката, который будут развешивать на избирательных участках. Его фотографию опубликовал Telegram-канал "Ротонда" накануне первого дня голосования, 5 сентября.

Согласно представленным данным, Малькевич заработал за прошедший год 10,8 млн рублей. Больше всего он получил от Фонда развития новых медиа - 3,6 млн рублей. Еще 3 млн рублей ему досталось за счет предпринимательской деятельности. На него записаны одна квартира, гараж и нежилое помещение в Москве.

Общественник Александр Колос, который баллотируется от "Справедливой России - За правду", отчитался о доходе в 1,7 млн рублей. Из недвижимости у него три квартиры и земельный участок в Волгоградской области. Также на него записаны мотоцикл и квадроцикл.

Коммунист Александр Михайлов за прошедший год заработал чуть более 400 тысяч рублей. В 2023 году он продал две квартиры стоимостью 10 и 11 млн, а также машино-место за 700 тысяч рублей. На него записаны квартира и два парковочных места, а также две иномарки.

У кандидата в депутаты от партии "Новые люди" Андрея Денисова всего два источника заработка: дивиденды от акций и доходы от профессиональной деятельности. Всего за 2023 год - 370 тысяч рублей.

Доходы представителя ЛДПР Евгения Ененкова за отчетный год составили около 70 тысяч рублей. Большую часть средств он получил по договору ГПХ. Он владеет долей в квартире, а также автомобилем Ford Kuga.

Напомним, завтра в Петербурге начнутся выборы депутата Заксобрания по 18-му округу, расположенному на территории Кировского и Красносельского районов. Также с 6 по 8 сентября состоятся выборы губернатора Петербурга и депутатов местных советов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру