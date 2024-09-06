Вагон с удобрениями сошел с рельс в Невском районе

В Невском районе Петербурга сошел с рельс вагон груженный удобрениями, об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 6 сентября, на станции Санкт-Петербург – Сортировочный – Московский. На движение других поездов случившееся никак не повлияло.

Сейчас на перегоне продолжаются аварийно-восстановительные работы. Последствия схода устраняет специальный восстановительный поезд станции.

Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал. Также нет никакой угрозы для природы. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры