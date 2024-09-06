На одном из участков избирательную кабинку поставили напротив зеркала

Избирательная кабинка на УИК № 1269 оказалась размещена напротив зеркала, сообщил 6 сентября Telegram-канал "КПРФ Ленинград". Ради обеспечения тайны голосования зеркало пришлось завесить.

"Коммунисты обратили внимание на то, что это незаконно. После этого зеркала завесили", — говорится в посте.

Как сообщил ЗАКС.Ру член КПРФ, кандидат в МО "Волковское" Александр Рогожкин, до того, как зеркало завесили, можно было видеть, как голосующий держит бюллетень.

Также Telegram-канал коммунистов сообщил об "аномальном желании людей проголосовать на дому" на территории "Волковского". Так, в УИК № 2035 заявления подали 154 избирателя, в УИК № 2036 — 42 человека. При этом в УИК № 2037 оказалось семеро записавшихся на надомное голосование.

Андрей Казарлыга, фото: предоставлено Александром Рогожкиным