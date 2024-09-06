В Петербурге простились с почетным гражданином города Игорем Спасским

Губернатор Петербурга Александр Беглов простился с конструктором подводных лодок и почетным гражданином города Игорем Спасским, об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Гражданская панихида состоялась в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин". Телеграмму с соболезнования родным и близким Спасского направил президент России Владимир Путин.

"Сегодня город прощается с великим человеком - Игорем Дмитриевичем Спасским. Он был талантливым руководителем, конструктором, ученым. Его знали все российские моряки. Он служил символом силы и славы отечественного флота, а его проекты стали фундаментом мощи Военно-Морского Флота и безопасности России", – написал Путин.

Также в церемонии прощания приняли участие председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, Главком ВМФ Александр Моисеев, руководители вузов города и так далее.

Фото: пресс-служба Смольного