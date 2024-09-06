Начальная цена "Крестов" может составить около 1 млрд рублей

Начальная цена тюремного комплекса "Кресты" на Арсенальной набережной в Петербурге может составить около 1 млрд рублей, об этом 6 сентября пишут "Ведомости" со ссылкой на генерального директора "Дом.РФ" Виталия Мутко.

Такое заявление Мутко сделал на Восточном экономическом форуме.

Он отметил, что окончательную цифру можно будет назвать только после завершения официальной оценки, то есть в момент объявления торгов. В общей сложности на торги планируют выставить объекты общей площадью 41,5 тысяч квадратных метров и участок площадью 3,92 гектара.

Из лота при этом выведены несколько зданий, например, действующая церковь святого князя Александра Невского и общежития. Уточняется, что на месте бывшей тюрьмы может появится общественно-деловое пространство.

Фото: ЗАКС.Ру