Политолог Солонников счел "очень конкурентными" выборы губернатора

В медиацентре "Выборы-2024" 6 сентября состоялось заседание экспертного клуба. В своем выступлении политолог Дмитрий Солонников назвал проходящие губернаторские выборы "очень конкурентны".

— Четыре кандидата, очень конкурентно, — заявил он.

Спикер упомянул, что в довыборах в Заксобрание участвуют пять кандидатов. Также он с удовлетворением отметил, что в муниципальных выборах участвуют представители 11 политических партий. По его мнению, это "очень хорошо", поскольку "больше десяти".

— Достаточно большое количество глаз которые следят за организацией процесса, — подвел итоги Солонников. — Пока без проблем. <...> Уверены, что результаты будут получены абсолютно легитимные.

В Петербурге с 6 по 8 сентября проходит голосование по выборам губернатора и выборам депутатов в 110 из 111 муниципальных округов, а также по довыборам в Заксобрание по 18-му избирательному округу.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру