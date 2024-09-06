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Новости 14:21

Памфилова заявила, что КОИБ могут уйти в прошлое

фото ЗакС политика Памфилова заявила, что КОИБ могут уйти в прошлое

В Центральной избирательной комиссии России (ЦИК РФ) начали думать над созданием более современных устройств, чем комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), об этом 6 сентября пишет ТАСС со ссылкой на слова председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

"Мы сейчас уже уходим вперед. Завтра КОИБы могут быть вчерашним днем. Мы сейчас думаем уже о более современных каких-то приспособлениях, и, надеюсь, у нас все получится", – сказала Памфилова.

Также она добавила, что сейчас в России уже научились преодолевать санкции, поэтому скоро на них "будет глубоко плевать". В 2022 году Ростех должен был произвести 5 тысяч КОИБов, но из-за санкций этого пока не получилось сделать.

Напомним, что в единый день голосования 6-8 сентября в России проходят выборы. В Петербурге в эти дни можно поучаствовать в выборах губернатора и депутатов муниципалитетов. Также в 18-м избирательном округе стартовали довыборы в Заксобрание. 

Фото: ЗАКС.Ру


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