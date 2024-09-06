В Петербурге призвали не отвечать на смс с просьбой подтвердить участие в выборах

Заместитель председателя Общественной палаты Петербурга, а также руководитель Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательных кампаний в 2024 году Александр Вахмистров напомнил, что голосование это добровольный выбор человека, об этом 6 сентября пишет "Фонтанка.ру".

Напоминание об этом Вахмистров сделал на брифинге в Доме журналиста. Также он заявил, что никто не вправе требовать от людей подтверждения, голосовал человек или нет.

"Не надо ничего открывать. Никто никогда не вправе потребовать подтверждения, голосовал человек или нет. Это его право голосовать – он может совсем не ходить", – сказал Вахмистров.

Однако он уточнил, что пока что никто не жаловался о подобных случаях. Вахмистров отметил, что любые смс-сообщения с ссылками, которые надо нажать, находясь на УИКе, могут быть мошенническими уловками, поэтому их надо просто игнорировать.

Фото: ЗАКС.Ру