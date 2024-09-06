Матвиенко проголосовала на выборах в Петербурге

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала на выборах губернатора Петербурга и муниципальных выборах, сообщили 6 сентября в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Сегодня я голосовала за развитие нашего любимого города, за развитие Петербурга, за сохранение его уникального исторического облика и за все то, что будет работать на благо нашего города и во благо петербуржцев", — сказала Матвиенко.

Также чиновница поздравила петербуржцев с началом выборов. По ее словам, горожане "выбирают будущее своего города".

Еще Матвиенко выразила уверенность, что при поддержке петербуржцев грандиозные планы по развитию города будут реализованы.

Напомним, ранее Матвиенко занимала должность губернатора Петербурга. Она заняла этот пост в 2003 году, набрав во втором туре выборов 63,12% голосов. Главой города она пробыла восемь лет. В 2011 году на тот момент президент России Дмитрий Медведев указом освободил ее от должности. В том же году Матвиенко стала председателем Совета Федерации.

В Петербурге начались трехдневные выборы губернатора и выборы депутатов в 110 муниципалитетах. Также проходят довыборы в Заксобрание по 18-му округу.

Фото: сайт Совета Федерации