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Новости 17:16

Силовики готовы сохранять порядок на выборах в Ленобласти

фото ЗакС политика Силовики готовы сохранять порядок на выборах в Ленобласти

Работники силовых ведомств и экстренных служб готовы сохранять общественный порядок и безопасность на муниципальных выборах в Ленобласти, сообщили 6 сентября в пресс-службе правительства региона.

В пресс-службе отмечают, что на каждом избирательном участке будут дежурить полицейские. А на прилегающей территории — патрульные. Они будут следить за тем, чтобы никто не занимался незаконной агитацией, а также не подкупал избирателей. 

"Ранее прошла комплексная проверка, в том числе, противопожарной и антитеррористической защищенности каждого участка", — написали в пресс-службе.

За общественным порядком в Ленобласти будут следить более 6 тысяч сотрудников МВД и Росгвардии. Привлечены также 700 сотрудников частных охранных организаций и около 400 дружинников.

Муниципальные выборы в Ленобласти продлятся два дня — 7 и 8 сентября. Проголосовать можно будет на 956 избирательных участках. Также в ряде населенных пунктов 47-го региона в эти дни открыты участки для голосования на выборах губернатора Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру


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