Омбудсмен Агапитова проверила работу УИК на Петроградке

Петербургский уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова проверила работу избирательного участка № 1648 в Академии цифровых технологий на Большом проспекте, 29/2, сообщили 6 сентября в пресс-службе омбудсмена. Вместе с ней это сделали помощник уполномоченного по правам человека России Елена Михина и член Горизбиркома Борис Семенов.

Они проверяли доступность участка для маломобильных граждан. В пресс-службе отметили, что в этом УИК слишком крутая лестница, по которой проблематично катить инвалидную коляску. "Разве что для мам с детскими колясками подойдет", — говорится в сообщении.

Также утверждается, что "особенные люди" имеют возможность попасть в участок только в "ручном режиме", то есть лишь при помощи волонтера и ступенькохода. Но, по словам председателя участковой комиссии Надежды Гусевой, "особенные люди" сегодня еще не голосовали на участке. "В целом голосование проходит спокойно, никаких нарушений не зафиксировано", — подчеркнули в пресс-службе.







Агапитова также проверила организацию голосования в следственном изоляторе "Кресты" и наркологической больнице.

В Петербурге начались трехдневные выборы губернатора и выборы депутатов в 110 муниципалитетах. Также проходят довыборы в Заксобрание по 18-му округу.

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру