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Новости 19:32

Горизбирком "не может не радовать" популярность надомного голосования

фото ЗакС политика Горизбирком "не может не радовать" популярность надомного голосования

Санкт-Петербургская избирательная комиссия не видит ничего подозрительного в большом числе заявок на надомное голосование, а наоборот, приветствует востребованность такого формата. Ранее некоторые кандидаты сообщали, что члены УИК не предупреждая уходят на "надомное" и через короткое время возвращаются со значительным числом бюллетеней.  

- Видел сообщения о том, что кто-то говорит, что оно [надомное голосование] аномально высокое. Нас, Санкт-Петербургскую избирательную комиссию на самом деле не может не радовать то, что такой механизм работает. На голосование вне помещений заявление можно подать до 14:00 восьмого числа. Люди этим пользуются, - сказал член ГИК Юрий Кузьмин. 

О случаях с подозрительной активностью членов комиссии рассказывал депутат МО "Оккервиль" Кирилл Волков. Например, в УИК, расположенном в школе №268, по его подсчетам, на каждого избирателя при выездном голосовании членам избиркома потребовалось по 2,5 минуты - там за семь часов проверили 164 заявки. 

Напомним, в Петербурге с 6 по 8 сентября проходят выборы губернатора Петербурга и депутатов местных советов. Также в эти дни выбирают депутата Заксобрания по 18-му округу. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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