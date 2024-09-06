В Горизбиркоме заявили о законности переноски бюллетеней из УИК № 2256

Глава "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров опубликовал 6 сентября видеозапись с перенесением кипы документов из помещения избирательной комиссии. По утверждению активиста, речь идет о переноске избирательных бюллетеней с участка № 2256. В Горизбиркоме не увидели в происходящем ничего противозаконного.

На видеозаписи женщина в синем платье выходит за пределы избирательного участка на улицу, проходит несколько метров и скрывается за другой дверью того же здания. В пути ее сопровождал сотрудник полиции.

По словам Кострова, происходящее на видео было снято вечером 6 сентября. Ролик был опубликован в 20:33, то есть через полчаса после завершения голосования. При этом общественник заявил, что "сейф-пакет просто положили в обычный шкаф".

Ситуацию уже прокомментировал член Горизбиркома Юрий Кузьмин. По его словам, в происходящем на видеозаписи нет ничего противозаконного. Также он подтвердил, что события разворачиваются на УИК № 2256.

— Председатель участковой комиссии выносит неиспользованные бюллетени под охраной полиции, <...> также списки избирателей, печать. Порядок трехдневного голосования как раз говорит о том, что сейф-пакеты не могут храниться в одном сейфе с другой избирательной документацией. То есть здесь была скрупулезно соблюдена вся норма закона, — высказался член ГИК и добавил, что в происходящем "никакого нарушения нет".

Андрей Казарлыга, фото: "Огонь Костров" /Telegram (скриншот видео)