В 117 УИК явка по выборам губернатора Петербурга превысила 50%

По данным ГАС "Выборы" на 20:00 часов 6 сентября, явка по выборам губернатора Петербурга в 117 избирательных участках превысила 50%. Меньше 10% показатель в 320 УИК. Данные по явке отсутствуют или она равняется нулю на 57 участках - многие из них находятся в медучреждениях.

На участках вне города явка располагается в диапазоне от 41% до 100%. Максимальный показатель достигнут на 42 таких УИК, следует из данных ГАС "Выборы". В этих УИК избиратели пишут заявление о голосовании не по месту регистрации на месте: проголосует так один или 100 человек - явка в любом случае составит 100%.

Среди тех участков, где петербуржцы подавали заявления заранее, лидером стал УИК №1983, который располагается в психоневрологическом интернате №4. Там показатель составил 100%.

Следом идет УИК №1172 в психоневрологическом интернате №7 - там явка составила 99,44%. На третьем и четвертых местах находятся УИК №2546 и УИК №2555 в Псковской области - 99,32% и 99,06% соответственно.

Самая низка явка на участках, расположенных в Петербурге, в УИК №1180 - явка 4,62%, следом идет УИК №2337 - явка 4,96%. Замыкает тройку УИК №1944 - явка 5,86%.

У пяти территориальных избиркомов явка выше 25%. Самый высокий показатель у ТИК №51 в Невском районе - 30,90%. Ниже 10% явка в четырех терризбиркомах. Самая низкая у ТИК №45 в Красногвардейском районе - 9,68%.

Больше всего избирателей пришло голосовать в УИК №509 - 3059 человек. Это 79,92% от общего числа прикрепленных там избирателей. Меньше всего людей проголосовало в УИК №1862 - 20 человек. Однако, это 76,92% явки.

Напомним, в Петербурге проходят выборы губернатора. Они продолжатся до 8 сентября включительно.

Фото: ЗАКС.Ру