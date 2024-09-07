В районе Воронежской области ввели режим ЧС после атаки беспилотника

В Острогожском районе Воронежской области введен режим чрезвычайно ситуации, заявил глава региона Александр Гусев в своем Tekegram-канале. По его словам, в районе в ночь на 7 сентября возник пожар рядом с взрывоопасными предметами и началась их детонация.

"При участии оперативных служб ведётся эвакуация жителей одного населенного пункта. Для них развернуты пункты временного размещения, организованы автобусы. Пока в ПВР находятся несколько десятков человек. Большая часть эвакуированных разместилась у родственников и знакомых", - написал Гусев.

До этого в ночь на 7 сентября он сообщал об атаке беспилотника в Острогожском районе - она была подавлена. При этом, отметил глава региона, начался пожар. По предварительной информации от Гусева, пострадавших среди гражданских нет.

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