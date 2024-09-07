"Единая Россия": Нарушений на выборах в регионах нет

"Единая Россия" не обнаружила нарушений на выборах в регионах в первый день голосования, сообщили в партии. В пресс-службе единороссов сообщили, что всего в их ситуационные центры поступило 75 обращений от наблюдателей.

"Лидируют по количеству обращений о возможных нарушениях Москва, Санкт-Петербург и Хабаровский край. Основная масса обращений в нашей системе "Наблюдатель" связана с нарушениями правил агитации и препятствованием деятельности избирательных комиссий. Все они прошли проверку и не нашли подтверждений, либо несущественны", - приводит пресс-служба слова замсекретаря Генсовета "Единой России" Сергея Перминова.

Он также отметил высокую явку на проходящих выборах. Лидируют Курская область (47%) и Кузбасс (46%), уточнил Перминов.

Напомним, выборы в регионах России проходят с 6 по 8 сентября. В частности, в Петербурге горожане голосуют за губернатора, муниципальных депутатов в 110 образованиях и депутата Заксобрания по 18-ому округу.

Фото: ЗАКС.Ру