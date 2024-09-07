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Новости 12:15

Кандидат в губернаторы от ЛДПР Яковлев проголосовал на выборах

фото ЗакС политика Кандидат в губернаторы от ЛДПР Яковлев проголосовал на выборах

Кандидат в губернаторы Петербурга от ЛДПР и депутат Заксобрания Максим Яковлев проголосовал на выборах, сообщил телеканал "78". Претендент на пост главы города заявил, что трехдевные выборы - удобный формат. 

— Очень удобный формат, я сегодня пришёл на второй день и призываю всех петербуржцев, которые ещё не пришли на избирательные участки, сделать это и проголосовать за своего кандидата, - сказал Яковлев. 

Он также поблагодарил своих однопартийцев в проведении предвыборной кампании. Сама кампания прошла отлично, считает депутат. 

Напомним, в Петербурге с 6 по 8 сентября проходят выборы губернатора и депутата Заксобрания по 18-ому округу. Также в 110 муниципальных образованиях горожанам предстоит проголосовать за местных депутатов. 

 

Фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру


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