Кандидат в губернаторы от ЛДПР Яковлев проголосовал на выборах

Кандидат в губернаторы Петербурга от ЛДПР и депутат Заксобрания Максим Яковлев проголосовал на выборах, сообщил телеканал "78". Претендент на пост главы города заявил, что трехдевные выборы - удобный формат.

— Очень удобный формат, я сегодня пришёл на второй день и призываю всех петербуржцев, которые ещё не пришли на избирательные участки, сделать это и проголосовать за своего кандидата, - сказал Яковлев.

Он также поблагодарил своих однопартийцев в проведении предвыборной кампании. Сама кампания прошла отлично, считает депутат.

Напомним, в Петербурге с 6 по 8 сентября проходят выборы губернатора и депутата Заксобрания по 18-ому округу. Также в 110 муниципальных образованиях горожанам предстоит проголосовать за местных депутатов.

Фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру