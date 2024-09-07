Памфилова поручила обратиться к Зюганову из-за нарушающих закон методичек КПРФ

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поручила направить обращение лидеру КПРФ Геннадию Зюганову из-за распространения некоторыми представителями партии нарушающих закон методичек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова Памфиловой на брифинге.

"В интернете распространяются якобы методические материалы в помощь членам избирательной комиссии и наблюдателям от КПРФ, но в этих методичках содержатся посылы, которые противоречат закону, дезориентируют членов комиссии от КПРФ. <...> Сегодня подготовьте обращение Геннадию Андреевичу Зюганову", - сказала глава ЦИК коллегам.

По ее словам, в методичках сообщается о якобы незаконности электронного голосования в Москве. Однако, такая возможность прописана в законе, отметила Памфилова.

Она добавила, что во время выборов президента представители КПРФ распространяли аналогичные материалы. Тогда руководство партии пошло на встречу комиссии, но в этот раз "еще хуже эти материалы стали", заявила председатель Центризбиркома.

Напомним, с 6 по 8 сентября в регионах России проводятся выборы разных уровней. В частности, в Москве должны определить состав городской думы, а в Петербурге - выбрать губернатора, депутата Заксобрания по 18-ому округу и местных депутатов в 110 муниципальных образованиях.

Фото: ЗАКС.Ру