В Общественной палате РФ опровергли сообщения о нарушениях на выборах в Петербурге

Общественная палата (ОП) России не обнаружила нарушений на выборах в регионах, влияющих на исход голосования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алену Булгакову.

Она рассказала о сообщении про УИК №1514 и двух соседних комиссиях в Петербурге. Там якобы сейфы с сейф-пакетами размещены в помещении без видеонаблюдения, поделилась Булгакова.

"Общественным штабом Санкт-Петербурга была проведена проверка. Выяснилось, что в период проведения голосования на УИК 1514 сейф-пакеты перемещались в сейф, расположенный в помещении для голосования, обеспеченный постоянной видеорегистрацией и видеофиксацией", - сказала представительница ОП.

Также один петербургский активист сообщил, что председатель участковой комиссии не позволяет членам УИК знакомиться с копиями актов о надомном голосовании, рассказала Булгакова. По информации палаты, были попытки сфотографировать и заснять на видео документы - что является нарушением нескольких законов, пояснила председатель комиссии в палате.

По ее словам, на горячую линию ОП из всех регионов поступило 26 сообщений об отклонении от правил наблюдения за выборами. В 10 случаях проблемы не подтвердились, в двух - проблемы устранены, остальные 14 обращений находятся в работе, уточнила Булгакова. Она добавила, что более 53 тысяч сообщений от наблюдателей поступило на карту сообщений ассоциации "Независимый общественный мониторинг".

"Большинство из них носит информационный характер. 17 - фейковые сообщения, в 21 случае проблема решена", - сказала Булгакова.

Всего выборы проходят в 83 субъектах России. Жители Петербурга выбирают губернатора, муниципальных депутатов и депутата Законодательного собрания по 18-ому округу.

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