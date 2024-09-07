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Новости 13:36

В Петербурге запустили первое электрическое судно "Мойка 2.0"

фото ЗакС политика В Петербурге запустили первое электрическое судно "Мойка 2.0"

В Петербурге представили прогулочное судно на электрическом ходу "Мойка 2.0", сообщили в пресс-службе администрации города. Новая модель - модернизированная версия дизельного судна "Мойка".

"Мойка 2.0" предназначена для внутригородских прогулочно-экскурсионных перевозок по реке Неве и каналам. В пресс-службе отметили, что у судна небольшие габариты, вмещается в неё до 40 пассажиров. 

"Ее максимальная скорость в 13 км/ч оптимальна для речных прогулок. Заряда аккумуляторных батарей хватит на целый день автономной работы", - сказано в сообщении от пресс-службы. 

Новое судно проработает в тестовом режиме до окончания навигации 2024 года. После сбора информации о возможной необходимой модернизации, "Мойку 2.0" запустят в серийное производство. 

Фото: Администрация Петербурга


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