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Новости 14:40

В УИК №1516 признали ошибочным акт о надомном голосовании 540 человек

фото ЗакС политика В УИК №1516 признали ошибочным акт о надомном голосовании 540 человек

На избирательном участке Петербурга №1516 утром 7 сентября наблюдатели обнаружили акт о надомном голосовании 540 человек, который якобы прошел 6 сентября, сообщил в своем Telegram-канале член "Общества.Будущее" Михаил Борисов. Он со ссылкой на члена комиссии Илью Витрова отметил, что в реестре надомного голосования на утром второго дня выборов значится 60 человек. Позже Борисов сообщил, что участковая комиссия перепутала акты. 

"Кроме этого ничего не случилось. Надомного голосования вчера не было", - написал Борисов. 

Члена комиссии от КПРФ и наблюдатель от кандидата в муниципалитет "Правобережный" Дмитрия Данилова также подтвердил "Фонтанке", что надомного голосования на участке не было. По его словам, избирательная комиссия согласилась, что была допущена ошибка - был неверно оформлен документ о голосовании в помещении. Сейчас все бумаги исправили, добавил Данилов. 

Напомним, ранее в МО "Малая Охта" кандидаты обратились в полицию из-за оскорбительной агитации против них. Размешанные плакаты появились в округе в ночь на 6 сентября. Люди, которые их распространяли, попали на камеры наблюдения. В одном из этих мужчин авторы заявления в полицию заподозрили сходство с другим кандидатом в местный совет. 

Фото: ЗАКС.Ру


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