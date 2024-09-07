"Ротонда": В Центр наблюдения за выборами в Петербурге направили бюджетников

В Центре общественного наблюдения за выборами в Петербурге выстраиваются очереди из сотрудников бюджетных учреждений города, пишет Telegram-канал "Ротонда". Люди приходят наблюдать группами по очереди, утверждает канал. "Ротонда" сообщила, что практически все собеседники корреспондента канала рассказали: наблюдать их отправили из бюджетных учреждений, районных администраций и муниципалитетов.

Канал со ссылкой на слова посетителей Центра пишет, что наблюдение организовано в одни и те же часы: с 15:00 часов до 23:00 часов и с 23:00 часов до 7:45 часов. Среди организаций, которые назвали собеседники "Ротонды", были Центр спорта Невского района, дом молодежи "Форпост" Выборгского района, администрации Адмиралтейского и Центрального района, муниципалитет Гагаринский и Пулковский меридиан. В Общественной палате, которая организует работу Центра, проблемы в очередях из сотрудников бюджетных учреждений не увидели.

Корреспондент "Ротонды" подавал заявку на наблюдение в Центре, но ему пришел отказ из-за отсутствия свободных мест. Об аналогичном отказе рассказали каналу "Наблюдатели Петербурга".

Отметим, камеры видеонаблюдения установлены практически на всех избирательных участках Петербурга. Следить за трансляцией рядовому горожанину теперь можно только из специальных Центров, куда стоит записываться заранее - человек может подойти и записаться на месте, если будут свободные компьютеры для наблюдения.

Скриншот видео Telegram-канала "Ротонда"