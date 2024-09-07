Обелиск Румянцевского сада отреставрировали впервые за 77 лет

В Василеостровском районе впервые с 1947 года отреставрировали обелиск "Румянцева победам" и фонтаны в Румянцевском саду, сообщили 7 сентября в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что реставраторы больше года работали в саду и мастерских. Специалистам удалось отреставрировать 94 элемента металлических композиций и воссоздать четыре утраченных элемента фонтанов. Утверждается, что исторический облик фонтанов был полностью восстановлен.

Изначально обелиск, посвященный победам полководца Петра Румянцева-Задунайского на Ларге и Кагуле в рамках русско-турецкой войны, стоял на Марсовом поле. В 1818 году его перенесли на Румянцевскую площадь. Сам сквер появился только в 1865-1866 годах, а фонтаны же запустили в 1867 году.

Фото пресс-службы Смольного