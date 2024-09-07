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Новости 16:47

Полиция приезжала в УИК №122 из-за подозрений кандидатки о "каруселях"

фото ЗакС политика Полиция приезжала в УИК №122 из-за подозрений кандидатки о "каруселях"

Кандидатка в депутаты МО "Васильевский" от партии "Справедливая Россия - За правду" Светлана Бочарова заметила группу лиц, которая, по ее мнению, могли проголосовать сразу на двух участках: на УИК №122 и УИК №123. Бочарова вызвала сотрудников полиции и подала жалобу председателю комиссии №122, пишет "Фонтанка" 7 сентября. Кандидатка также сообщила журналистам, что видела, как один из членов комиссии якобы выводил человека из этой группы через запасной выход. 

В беседе с "Фонтанкой" глава УИК №122 Григорий Гуляй подтвердил, что к избиркому приезжали сотрудники правоохранительных органов, однако описанное в жалобе Бочаровой он назвал "туфтой". 

Ранее ЗАКС.Ру писал о ситуации на УИК №1491, где один из кандидатов заподозрил, что избирателю, пришедшему с открепительным удостоверением, выдали оба бюллетеня: и на губернаторские, и на муниципальные выборы. По правилам голосовать за муниципалов вне своего округа нельзя. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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