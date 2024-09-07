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Новости 17:03

Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной Тамары Литвиновой

фото ЗакС политика Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной Тамары Литвиновой

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью бывшего уполномоченного по правам ребенка в регионе Тамары Литвиновой, написал 7 сентября "Петербургский дневник". Она умерла в возрасте 70 лет. 

"Тамара Александровна была потрясающе погружена во все, что касается детства, материнства, защиты прав несовершеннолетних. Многие детские судьбы удалось спасти, переменить к лучшему, направить по правильному жизненному пути благодаря ее личному вмешательству", – сказал Дрозденко.

Тамара Литвинова родилась в 1954 году в Беларуси. В 23 года она окончила Северо-Западный политехнический институт, а через 13 лет — Высшую партийную школу. С 2010 по 2023 год она занимала должность уполномоченного по правам ребенка в Ленобласти. 

Литвинова имеет звание "Человек года" Северо-Запада России, а также она была награждена орденом Дружбы. 

Фото: пресс-служба Заксобрания Ленобласти


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