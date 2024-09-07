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Новости 17:21

Бельский поздравил Москву с 877-летием

фото ЗакС политика Бельский поздравил Москву с 877-летием

Председатель Заксобрания Александр Бельский 7 сентября в своем Telegram-канале поздравил Москву с 877-летием. Он пожелал столице благополучия, оптимизма и процветания.

Бельский подчеркнул, что Москва "вдохновляет местных жителей" и притягивает туристов. Он также отметил, что столица помогает России интенсивно развиваться.

Парламентарий отдельно поблагодарил председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова за открытость к диалогу и профессионализм. "Наше взаимодействие — важная часть тандема двух столиц", — добавил он.

Ранее с "днем рождения" Москву поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов

Фото: ЗАКС.Ру


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