В Сестрорецке вернули памятник виндсерферам

В Курортном районе Петербурга в Сестрорецке на пляж вернули памятник виндсерферам, написало издание MR7 со ссылкой на читателя. В 2020 году его забрали на реставрацию из-за аварийного состояния.

Памятник находится на берегу Северного пляжа. Композиция следующая: два виндсерфера плывут на досках с парусами. Автор неизвестен.

В 2020 году СПбГБУ "Курортный берег", в ведении которого находится пляж, решило демонтировать памятник и остановить "небезопасную эксплуатацию", пишет "Канонер".

Композиция "Виндсерфинг" была установлена в 1978 году. Она посвящена любителям плавать на доске с парусом.

Фото: ЗАКС.Ру