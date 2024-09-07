На двух УИК в Центральном районе наблюдателям определили место лентой на полу

В Центральном районе на УИК №№ 2211 и 2212 места для наблюдения отметили клейкой полосатой лентой на полу, убедился 7 сентября корреспондент ЗАКС.Ру. В избирательных комиссиях заявили, что это сделано для удобства при предстоящем подсчете голосов вечером в воскресенье.

Информация о подобном решении появилась в субботу в Telegram-канале "Справедливой России — За правду". В беседе с ЗАКС.Ру председатели обеих комиссий сообщили, что это было сделано для того, чтобы наблюдатели не создавали помех при подсчете бюллетеней.

— На время подсчета голосов. Потому, что есть такие наблюдатели, которые просто лезут, чуть ли бюллетени [из рук] не выдергивают. А так они могут проходить и наблюдать. Они проходили, их приглашали. Приезжал представитель ТИК, они просили пломбы — опечатал [урны], теперь у нас все опечатано. <...> Они сюда приходят без проблем, они здесь должны смотреть эти урны, — заявила председательница УИК № 2211.

Само помещение для голосования представляет собой длинный школьный коридор, место для наблюдателей находится в некотором отдалении от избирательных урн. Впрочем, по словам председательницы, при подсчете голосов столы с бюллетенями передвинут поближе к наблюдателям и им будет виден процесс.

На УИК № 2212 заявили, что лента наклеена для того, чтобы наблюдатели "знали, где они могут наблюдать, спокойненько все смотреть и в то же время не мешать работе комиссии". Поблизости от урны им находиться "нельзя", поскольку они могут помешать избирателям. Непосредственно при подсчете голосов комиссия поставит перед наблюдателями столы, чтобы тем было видно происходящее, заверила председательница. При этом она отметила, что в законе отсутствуют требования о том, на каком расстоянии должны эти столы стоять.

Мнения самих наблюдателей касательно новации разделились. На втором участке единственный присутствовавший в тот момент представитель Общественной палаты заявил, что его устраивает появление отметки. На первом УИК нашлись недовольные подобным огораживанием. Из четырех наблюдателей двое выразили свое несогласие с появлением ленты и выразили обеспокоенность о том, что не смогут удостовериться в правильности подсчета голосов.

— Нас посадили наблюдателями для того, чтобы мы предотвращали возможные предпосылки того, чего быть не должно. А с другой стороны получается, что нам же и запрещают эти функции выполнять, — тревожился кандидат от СРЗП в МО "Владимирский округ" Сергей Сгонник, который находился на месте наблюдателей.

Пожилая наблюдательница от "Единой России" никак не прокомментировала появление ленты. Наблюдатель от Общественной палаты также не выразил протеста, но отметил, что теперь ему неудобно вытягивать ноги, поскольку ступни оказываются за пределами отведенной площади.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру