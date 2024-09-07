По итогам двух дней явка в Петербурге составила 27%

Горизбирком озвучил данные по явке на выборы в Петербурге по состоянию 20:00 субботы, 7 сентября. По итогам двух дней проголосовать за кандидатов в губернаторы на избирательные участки пришла почти треть горожан, следует из официальных сведений.

Всего к настоящему моменту на губернаторских выборах проголосовало 27,04% избирателей. Это 1 млн человек.

Участие в довыборах в Заксобрание по 18-му округу приняли 17,71% от числа зарегистрированных избирателей. Речь идет о 28 тысячах горожан.

Напомним, по итогам первого дня явка на выборы губернатора оказалась на уровне 16,91 %, на довыборах в ЗакС — 11,9 %. К 15:00 субботы явка составила 22,68 % и 14,65 % соответственно. Данные по явке на муниципальных выборах озвучены не были. По словам члена ГИК Юрия Кузьмина, это связано со сложностями при подсчете результатов в 110 муниципалитетах.

Андрей Казарлыга / Фото ЗАКС.Ру