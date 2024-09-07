На УИК № 573 у избирательной урны отвалилось дно

На избирательном участке № 573 в Калининском районе у урны для голосования отвалилось дно, передает 7 сентября "Фонтанка". По информации издания, это произошло днем ранее. Как сообщается, перед этим на участок весь день приходили курсанты.

Ситуацию с отвалившимся дном обсуждали в субботу на заседании ТИК № 17. По данным "Фонтанки", наблюдатели просили не учитывать вывалившиеся бюллетени из урны, поскольку целостность ее была нарушена. В теризбиркоме решили иначе, сославшись на то, что ни один бюллетень не был утерян.

Как сообщил изданию кандидат от "Новых людей" Олег Рогатчук, избирательный участок отличается высокой явкой. Во многом это может быть обусловлено тем, что на УИК голосовали курсанты военных училищ.

Член Горизбиркома Юрий Кузьмин прокомментировал случившееся в ходе брифинга вечером в субботу. "Итоги по данному участку отменять не требуется, потому что установить волеизъявление граждан возможно. Утраты бюллетеней не произошло", — передает его позицию медиацентр "Выборы-2024".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру