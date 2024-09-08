"Фонтанка": В ночь на 8 сентября полиция забрала в отдел председателя УИК №2328

Кандидаты в муниципальные депутаты МО "Сосновая поляна" в ночь на 8 сентября обнаружили, что в школу №385, в которой располагаются избирательные участки, прошли два человека, пишет "Фонтанка". Кандидатка в мундепы Алина Давыдова рассказала изданию, что в посетителях она узнала председателя и секретаря УИК №2328 Валерия Матвеева и Викторию Кузьмину.

На опубликованном "Фонтанкой" видео, охранник утверждает, что пропустил членов комиссии, потому что им требуется что-то взять. Кандидаты обратились в правоохранительные органы и на место прибыли сотрудники МВД и Росгвардии. Председателя и секретаря комиссии увезли в 42-ой отдел полиции, пишет "Фонтанка" со ссылкой на Давыдову.

Матвеев и Кузьмина на звонки издания не ответили. Утром 8 сентября ЗАКС.Ру также не удалось связаться с участковой комиссией.

Напомним, с 6 по 8 сентября в Петербурге проходят выборы в 110 муниципальных образованиях. Также горожане должны проголосовать за губернатора и депутата Заксобрания по 18-ому округу.

Скриншот видео "Фонтанки"