На 79 избирательных участках Петербурга явка превысила 90%

По данным ГАС "Выборы" на 20:00 часов 7 сентября, явка по выборам губернатора Петербурга превысила 90% на 79 избирательных участках. Показатель достиг 100% на 48 УИК, из которых 44 находятся в других регионах: 20 - в Ленобласти, 17 - в Псковской области, 5 - в Карелии, 2 - в Мариуполе.

Остальные четыре располагаются в Петербурге: УИК №407 (городская многопрофильная больница №2), УИК №408 (научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова), УИК №1947 (городская психиатрическая больница №3) и УИК №1983 (Психоневрологический интернат №4).

Отметим, в ряде УИК написать заявление о голосовании не по прописке можно на месте. Так явка на участке всегда будет 100%: проголосовало там 5 или 500 человек.

Явка ниже 10% на двух участках Петербурга: УИК №296 – 8,22%, УИК №1180 – 9,29%. Отсутствуют данные в системе "Выборы" о голосовании на 55 избирательных участках.

Больше всего петербуржцев пришло голосовать на участок №509 – 3393 человека. Это 87,86% от всех избирателей там. Меньше всего жителей города посетило УИК №1862 – 24 человека. Это 92,31% от общего числа имеющих право голосовать на участке.

Среди территориальных комиссий самая высокая явка в ТИК №53 в Невском районе – 45,17%. Порог в 40% перешли пять терризбиркомов. Явка меньше 20% тоже в пяти ТИК. Самый низкий показатель в ТИК №46 Красносельского района - 18,19%.

Напомним, с 6 по 8 сентября в Петербурге проходят выборы губернатора. Также жителям города предстоит выбрать муниципальных депутатов в 110 образованиях и депутата ЗакСа по 18-ому округу.

Фото: ЗАКС.Ру