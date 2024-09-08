Матвиенко назвала блокаду Ленинграда символом героизма и мужества

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает блокаду Ленинграда символом героизма и примером духовного мужества защитников города. Об этом она написала в направленной руководству города телеграмме, опубликованной на сайте администрации Петербурга.

"Не перечислить всех подвигов, совершенных бойцами Ленинградского и Волховского фронтов, гражданским населением, всеми защитниками города на Неве. Каждый день борьбы за Ленинград был подвигом, который остался в наших сердцах, в истории человечества. Ленинград одержал величайшую военную и моральную победу над фашизмом, - написала Матвиенко.

Она добавила пожелания светлой памяти всем погибшим и славы ветеранам.

Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Она продолжалась 872 дня до 27 января 1944 года.

Фото: ЗАКС.Ру