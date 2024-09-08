В УИК №2256 из книги избирателей не вычеркнули всех открепившихся петербуржцев

На избирательном участке №2256 в книге избирателей из 43 открепившихся вычеркнуто 5 человек, пишет Telegram-канал "Наблюдателей Петербурга" со ссылкой на члена Горизбиркома от "Яблока" Павла Шапчица. По их информации, напротив фамилий невычеркнутых избирателей карандашом проставлены восклицательные знаки.

Во время посещения Шапчицом избирательного участка одна из женщин писала жалобу о том, что якобы некто расписался за неё в получении бюллетеней на выборах губернатора и муниципальных депутатов. Женщина утверждала, что открепилась на другой избирательный участок, пишут "Наблюдатели Петербурга".

В Telegram-канале отметили, что члены комиссии не смогли объяснить, кто расписался за женщину в получении бюллетеней и кто работал с книгой избирателей. Там сослались на то, что с документами работают разные члены УИК.

Также Шапчиц выявил несоответствие в количестве якобы выданных бюллетеней и подписей в их получении. В Вышестоящей ТИК №30 заявили о выдаче избирателям 452 бюллетеней, а на участке в книгах избирателей стоят 380 подписей. С учетом надомного голосования и якобы забытой шестой книге избирателей, разница в цифрах сохраняется - в более чем 30 бюллетеней, утверждают "Наблюдатели Петербурга".

Фото: ЗАКС.Ру