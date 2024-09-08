Александр Бельский проголосовал на выборах губернатора

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский 8 сентября посетил свой избирательный участок №1558 и оставил голос в поддержку кандидатов на губернаторских и муниципальных выборах, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Бельский зарегистрирован на территории МО "Ивановский".

- Сегодня у каждого человека гражданский долг сделать свой выбор. И я сегодня, в том числе, делаю выбор, - сказал Бельский.

Спикер Заксобрания рассказал журналистам, что на участок пришел в "бодром" настроении. Члены его семьи решили проголосовать накануне, в субботу.





Напомним, 8 сентября - последний день, когда есть возможность проголосовать за одного из четырех кандидатов в губернаторы Петербурга, а также выбрать депутатов местных советов. Жители Кировского и Красносельского района также могут проголосовать за претендента в Законодательное собрание по 18-му округу.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру