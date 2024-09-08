ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:43

Александр Бельский проголосовал на выборах губернатора

фото ЗакС политика Александр Бельский проголосовал на выборах губернатора

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский 8 сентября посетил свой избирательный участок №1558 и оставил голос в поддержку кандидатов на губернаторских и муниципальных выборах, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Бельский зарегистрирован на территории МО "Ивановский"

- Сегодня у каждого человека гражданский долг сделать свой выбор. И я сегодня, в том числе, делаю выбор, - сказал Бельский. 

Спикер Заксобрания рассказал журналистам, что на участок пришел в "бодром" настроении. Члены его семьи решили проголосовать накануне, в субботу. 

Напомним, 8 сентября - последний день, когда есть возможность проголосовать за одного из четырех кандидатов в губернаторы Петербурга, а также выбрать депутатов местных советов. Жители Кировского и Красносельского района также могут проголосовать за претендента в Законодательное собрание по 18-му округу. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости8 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама