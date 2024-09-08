В УИК №2213 задержали наблюдательницу из-за якобы порчи бюллетеня

На избирательном участке №2213 задержали наблюдательницу Марину Попову, сообщил ЗАКС.Ру её супруг Дмитрий. По словам мужчины, Попова проголосовала на участке около 8:34 часов. Позже члены комиссии заметили в урне бюллетень с пацифистской надписью и решили, что его бросила Попова, рассказал супруг наблюдательницы.

- На тот момент уже явка людей была, как минимум, три человека было до нее. <...> Приехало много сотрудников полиции и примерно в 08:48 ей предъявили обвинение в том, что это она бросила бюллетень, - сказал Попов.

Он уточнил, что ему не известно, почему члены комиссии заподозрили именно его супругу. Попов добавил, что его жену увезли в 28-ой отдел полиции.

Член ТИК №16 Владимир Молодоженя сообщил ЗАКС.Ру, что в отделе полиции ему заявили о задержании Поповой за якобы порчу бюллетеня. Член терризбиркома добавил, что написал заявление с требованием отпустить женщину:

- В общем, ее задержали как наблюдателя. Я сказал, что у меня информация, что она была избирателем и вы не имеете права ее задерживать, и написал заявление в полицию по поводу противоправных действий полиции, так как, во-первых, есть тайна голосования, во-вторых, человек, который осуществляет избирательное право, может делать бюллетень недействительным.

Председатель УИК № 2213 Алексей Ермилов сообщил "Фонтанке", что о случившемся узнал, когда за наблюдательницей уже приехали сотрудники полиции. Он отметил, что Попова была первой, кто проголосовал на участке.

"Насколько я понял, решили, что это именно наблюдатель, поскольку это был первый бюллетень. А девушка как раз сама голосовала первой. Так сказал свидетель, который давал показания", - цитирует Ермилова "Фонтанка".

Секретарь комиссии сообщила изданию, что бюллетень в урне сначала был сложен, а затем раскрылся. Так стала видна пацифистская надпись на бумаге, передает "Фонтанка" слова члена УИК.

Андрей Казарлыга/ Фото: ЗАКС.Ру