В Петроградском районе суд отстранил от работы члена УИК от партии "Яблоко"

Члена участковой избирательной комиссии №1633 с правом решающего голоса от партии "Яблоко" Елену Авдееву отстранили от работы, об этом 8 сентября пишет MR7.ru.

Решение об отстранении приняли в Петроградском районном суде Петербурга в субботу, 7 сентября. Иск с требованием отстранить Авдееву подали другие члены УИК. По их словам, она постоянно нарушала правила проведения выборов.

Согласно материалам дела, она покидала рабочее место, оставляла книгу со списком избирателей без присмотра и многое другое.Также в иске указано, что девушка на повышенных тонах общалась с председателем и членами избирательной комиссии.

Сама Елена Авдеева все обвинения отрицает. По ее словам, единственной ее ошибкой было то, что трех избирателей она отметила в одной книге, а не в трех, как это было нужно. Однако она сама попросила составить акт или зафиксировать нарушение.

Елена Авдеева и ее адвокат собираются обжаловать решение суда. Однако решение будет принято уже после окончания выборов.

Фото: ЗАКС.Ру