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Новости 16:47

Путин примет участие в военных учениях

фото ЗакС политика Путин примет участие в военных учениях

Президент России Владимир Путин поучаствует в военных учениях, которые проведут на следующей неделе, об этом 8 сентября в своем Telegram-канале рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Однако какими именно будут учения, не уточняется. Также неизвестно, в каком формате президент страны будет в них участвовать: лично или по видеосвязи.

Эти военные учения будут первыми, в которых поучаствует президент России Владимир Путин после смены министра обороны страны.

Последний раз Путин участвовал в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" в 2022 году.

Фото: сайт Кремля


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