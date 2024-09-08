Путин примет участие в военных учениях

Президент России Владимир Путин поучаствует в военных учениях, которые проведут на следующей неделе, об этом 8 сентября в своем Telegram-канале рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Однако какими именно будут учения, не уточняется. Также неизвестно, в каком формате президент страны будет в них участвовать: лично или по видеосвязи.

Эти военные учения будут первыми, в которых поучаствует президент России Владимир Путин после смены министра обороны страны.

Последний раз Путин участвовал в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" в 2022 году.

Фото: сайт Кремля