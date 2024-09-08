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Новости 17:45

Губернатор Ленобласти Дрозденко проголосовал на муниципальных выборах

фото ЗакС политика Губернатор Ленобласти Дрозденко проголосовал на муниципальных выборах

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приехал на мотоцикле на избирательный участок и поучаствовал в выборах муниципальных депутатов, об этом 8 сентября он рассказал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в воскресенье, 8 сентября, у жителей Ленобласти есть возможность проголосовать за тех, кто потом будет ответственен за содержание улиц, площадок и так далее.

"Сегодня в Ленобласти выбирают муниципальных депутатов. Традиционно проголосовал в Лупполово", – написал Дрозденко.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский также поучаствовали в выборах.

Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александр Дрозденко


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