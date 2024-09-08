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Новости 18:47

Следователи проверят сотрудника СК, которого заметили пьяным за рулем в Петербурге

фото ЗакС политика Следователи проверят сотрудника СК, которого заметили пьяным за рулем в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался случаем сотрудника следственного подразделения ведомства в Петербурга, которого подозревают в вождении в нетрезвом состоянии, об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как рассказали в ведомстве, в интернете появилась информация о том, что в Петербурге сотрудники ГИБДД заметили, как руководитель одного из следственных органов ГСУ СК РФ по городу ехал за рулем в нетрезвом виде.

Бастрыкин поручил руководителю управления кадров СК России организовать по данному факту служебную проверку и о результатах доложить.

Фото: пресс-служба СК РФ


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