На Марсовом поле высадили более ста саженцев сирени

На Марсовом поле ближе к Миллионной улице высадили более ста саженцев сирени обыкновенной и венгерской, об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Новые кустарники расположились в трёх куртинах ближе к Миллионной улице, напротив бывшего здания "Ленэнерго". В озеленении приняли участие представители IX Петербургской конференции "Корпоративное волонтёрство".

Работники садово-паркового предприятия "Центральное" предоставили инвентарь и воды для полива. Также они помогли правильно посадить растения и распределить удобрения. Кусты были высажены специально так, что они создавали единую композицию.

Фото: пресс-служба правительства Петербурга