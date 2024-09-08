ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19:49

На Марсовом поле высадили более ста саженцев сирени

фото ЗакС политика На Марсовом поле высадили более ста саженцев сирени

На Марсовом поле ближе к Миллионной улице высадили более ста саженцев сирени обыкновенной и венгерской, об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Новые кустарники расположились в трёх куртинах ближе к Миллионной улице, напротив бывшего здания "Ленэнерго". В озеленении приняли участие представители IX Петербургской конференции "Корпоративное волонтёрство". 

Работники садово-паркового предприятия "Центральное" предоставили инвентарь и воды для полива. Также они помогли правильно посадить растения и распределить удобрения. Кусты были высажены специально так, что они создавали единую композицию.

Фото: пресс-служба правительства Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости8 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама